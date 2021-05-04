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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:36

’de akılalmaz olay! Baba 2 yaşındaki oğlunu sattı

DHA
Çin’de akılalmaz olay! Baba 2 yaşındaki oğlunu sattı

'de gerçekleşen bir olay adeta bu kadarına da pes dedirtti. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir baba, boşandığı eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı bir aileye sattı. Babanın bu korkunç olayı, eski eşiyle arasındaki tartışmaya son vermek için gerçekleştirdiği öğrenildi.

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

ÇOCUKSUZ BİR ÇİFTE SATTI

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi. Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı.

Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi. Polisin adamı gözaltına aldığı bildirilirken eline geçen parayla tatile gidip ülke turuna çıkmayı planladığı ifade edildi.

Soyadı Xie olarak açıklanan adamın yeniden evlendiği açıklanırken, 2 yaşındaki öz oğlunu yabancı bir aileye satmasının altında yatan sebeplerden birinin yeni eşiyle oğlu nedeniyle yaşadığı tartışmalar olduğu öğrenildi.

Boşanan çiftin iki çocuğu olduğu ve kız olan çocuklarının velayetini annenin, satılan oğlan çocuğunun velayetinin de babasında kaldığı açıklandı. Şehir dışında çalıştığı için oğlunu sürekli olarak akrabalarına bıraktığı öğrenilen adam, oğlunu satmaya karar verince akrabalarına "Çocuğu annesine götürüyorum" açıklamasında bulundu.

Babadan şüphelenen ve çocuğun annesini arayan akrabaları, babasının oğlunu annesine götürmediğini anlayınca şüphelenerek polise haber verdi. Yakalanan babanın çocuğunun yerini söylemesinin ardından çocuk, amcasına teslim edildi.

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Çin’de akılalmaz olay! Baba 2 yaşındaki oğlunu sattı
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