Çin’de akılalmaz olay! Baba 2 yaşındaki oğlunu sattı

Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi. Polisin adamı gözaltına aldığı bildirilirken eline geçen parayla tatile gidip ülke turuna çıkmayı planladığı ifade edildi.

Soyadı Xie olarak açıklanan adamın yeniden evlendiği açıklanırken, 2 yaşındaki öz oğlunu yabancı bir aileye satmasının altında yatan sebeplerden birinin yeni eşiyle oğlu nedeniyle yaşadığı tartışmalar olduğu öğrenildi.

Boşanan çiftin iki çocuğu olduğu ve kız olan çocuklarının velayetini annenin, satılan oğlan çocuğunun velayetinin de babasında kaldığı açıklandı. Şehir dışında çalıştığı için oğlunu sürekli olarak akrabalarına bıraktığı öğrenilen adam, oğlunu satmaya karar verince akrabalarına "Çocuğu annesine götürüyorum" açıklamasında bulundu.