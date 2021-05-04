Deniz haydutlarına karşı uluslararası zirve! Türkiye de katılacak

Gine Körfezi'nde son yıllarda giderek artan ve en son bu yılın başında Türk vatandaşlarının alıkonulduğu deniz haydutluğu olayı sonrası, haydutlarla mücadele uluslararası zirve düzenlenmesi kararlaştırıldı. Türkiye'nin de katılacağı zirvede deniz haydutluğu ile ilgili faaliyetlere yönelik farkındalığın artırılması ve çözüm üretilmesi amaçlanırken, devriye ve karakol görevi icra edecek deniz kuvveti birlikleri de belirlenecek.

Gine Körfezi'nde 23 Ocak 2021 tarihinde Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarının saldırısı sonucu 1 Azerbaycan vatandaşının öldürülmesi, 15 Türk vatandaşının da kaçırılması olayı sonrası bölgede önlemler giderek artırılmaya devam ediyor.



ZİRVEYİ ULUSLARASI TİCARET ODASI DÜZENLİYOR

Bu yılın ikinci yarısında dijital olarak düzenlenmesi planlanan zirveyi Uluslararası Ticaret Odası (ICC) düzenleyecek. "Nijerya Hükümeti ve Orta ve Batı Afrika'da Deniz Emniyeti ve Güvenliği için Bölgesel Stratejinin Uygulanması" konulu forumda deniz haydutluğu ile mücadelede çözüm üretilmesi amaçlanırken, bölgesel ve uluslararası tüm paydaşlar zirveye katılım gerçekleştirecek. Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok AB ülkesinin, Nijeryalı deniz haydutlarının oluşturduğu tehdidi bastırmak için bölgede deniz güvenliğine katkıda bulunmayı temin ettikleri belirtilirken, halihazırda İtalyan Deniz Kuvvetlerinin bölgede birden fazla deniz haydutluğu saldırısını bertaraf ettiği de ifade edildi. Danimarka Hükümetinin, Kasım 2021'den itibaren Gine Körfezi'nde beş aylık süre ile deniz haydutluğuna karşı karakol ve devriye görevi icra etmek üzere bir firkateyn göndermeyi taahhüt ettiği de bildirildi.

Zirvede Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerin burada alabilecekleri rol ve önlemler de görüşülecek.



ÖZEL SİLAHLI GÜVENLİK FORMÜLÜ

Daha önce zirve için hazırlanan taslak dokümanlarda öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması da yer almıştı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edilmişti. Zirvede bu kararın da netleşmesi bekleniyor.



KAÇIRMA OLAYININ YÜZDE 95'İ GİNE KÖRFEZİ'NDE

Uluslararası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (ICC-IMB) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2020 yılında 62'si gemiye çıkılmak ve 3'ü de gemi kaçırmak suretiyle toplam 65 saldırı ve 23 saldırı girişimi yaşandı. Bu rakamlar, yıl içerisinde tüm dünya genelinde gerçekleşen 164 saldırı ve 34 saldırı girişiminin yaklaşık yarısına denk geliyor. Ayrıca raporlanmayan olaylar nedeniyle bu sayıların çok daha yüksek olduğu da tahmin ediliyor. Yine 2020 yılı içerisinde, dünya genelinde kaçırılan 135 gemi adamından yüzde 95'i Gine Körfezi'nde kaçırıldı. Rapora göre, kaçırılan gemi adamları, fidye için pazarlık görüşmeleri süresince 6 haftaya kadar sahilde tutuluyor ve bu tip saldırılar, karadan 200 mil açığa kadar olan alanda gerçekleşiyor.