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Giriş Tarihi: 4.5.2021 22:20

'tan adaylık açıklaması

AA
Donald Trump'tan adaylık açıklaması

'nin eski Başkanı , 2024'te yeniden başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin "Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapıyor olacağım." açıklamasında bulundu

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybederek 20 Ocak 2021'de koltuğunu Joe Biden'a bırakan Trump, Candace Owens'un sunduğu bir programda 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin planlarını anlattı.

2024 seçimleri için yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapıyor olacağım. Şimdi henüz erken, ancak insanların ben bir duyuru yaptığımda çok mutlu olacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, başkanlık seçimlerine daha uzun süre olduğunu belirterek, bu kadar erken bir kampanya başlatmanın da büyük bir mali yük olabileceğini belirtti.

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Donald Trump'tan adaylık açıklaması
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