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Giriş Tarihi: 4.5.2021 21:02 Son Güncelleme: 4.5.2021 21:03

'da alçak ! İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı kundaklandı

AA
Fransa'da alçak saldırı! İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı cami kundaklandı

'nın Albertville kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı kundaklandı.

Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün gece kundaklanması sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi. Güvenlik kameralarında bir kişinin benzinle caminin kapısını ateşe verdiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, polise haber verildiği ve şikayetçi olunduğu kaydedildi. Açıklamada, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarıldı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı. CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin ve siyasetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

9 NİSAN'DA DA CAMİ KUNDAKLANMIŞTI

Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. Rennes kentindeki caminin duvarlarına da geçen ay 20 gün içinde iki kez İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

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Fransa'da alçak saldırı! İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı cami kundaklandı
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