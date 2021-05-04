Fransız basınından Myanmar itirafı: Katliamı bizim şirketimiz finanse ediyor

Fransız basınında, petrol şirketi Total'in Myanmar'da cuntaya finansman sağladığı iddia edildi. Le Monde gazetesinin özel haberinde, Total'in 1998'den bu yana Myanmar kıyılarında gaz sahası işlettiği ve askeri darbenin ardından şirkete yönelik baskıların arttığı aktarıldı.

"CUNTAYA MİLYONLAR AKTARILIYOR"

Total'in "Myanmar'daki cuntayı finanse ettiği" öne sürülen haberde, Myanmar hükümetinden sızan bilgi ve belgelere göre, mali sistemin, Yadana sahasını Tayland'a bağlayan 346 kilometrelik deniz altı gaz boru hattı üzerinde kurulduğu, bu boru hattının sahibi olan şirketin en büyük hissedarının Total olduğu kaydedildi.

Haberde, bu boru hattıyla gaz satışından elde edilen milyon dolarların, Myanmar hükümetinin aracılığıyla askerler ve cunta tarafından kontrol edilen Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesine (MOGE) gittiği ileri sürüldü.