Fransız komedyen Dieudonne M'bala Türkiye’ye sığınma talebinde bulundu





HUKUK DEVLETİ

Fransız komedyen Dieudonne M'bala "Yakın zamanda, Türkiye'nin kendi milletine karşı alenen her türlü aşağılamayı yasaklayacak ve cezalandıracak kadar bir hukuk devleti olduğunu keşfettim. Son aylarda Türkiye'yi birkaç kez ziyaret ettim. Yaşadığım dinlenme ve misafirperverlik duygusu ruhumu canlandırdı ve bana ilham verdi" dedi.

