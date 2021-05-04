Hindistan’da ortaya çıkan yeni varyant alarmı! 15 kat daha öldürücü

ÇOK DAHA BULAŞICI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede daha önce görülen tüm koronavirüs türlerinden daha ölümcül olan A.P. strain varyantı, hastaları 3 ila 4 gün içinde solunum cihazına mahkum ediyor. Diğer türlere göre çok daha kısa temas süresinde çok daha bulaşıcı özelliğe sahip olan bu varyantın dünyaya yayılması halinde oluşabilecek yeni bir küresel salgın ise, yeni bir dalga endişelerini de beraberinde getiriyor.