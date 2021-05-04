İrlanda’da tüyler ürperten olay! Kadını tren raylarına böyle ittiler

Son yıllarda özellikle genç yetişkinlerin karıştığı suç oranlarının arttığı İrlanda'da, izleyenlerde tedirginlik yaratan görüntüler kaydedildi. Ülkenin başkenti Dublin'de, bir facianın yaşanmasına ramak kaldı. 1 Nisan'da Dublin'de bulunan Howth Dart İstasyonu'nda, tüyler ürperten bir olay yaşandı.

FACİAYA RAMAK KALDI

Oldukça işlek olan bir istasyonda bisikletli iki ergen çocuk, yolculara adeta pusu kurdu. Bisikletleriyle istasyonda bekleyerek trenin altına itebilecekleri insanlar arayan iki genç, önce trene yetişmek için koşan bir kadını hedef aldı. Kadının koştuğu sırada ona doğru hamle eden gençlerden biri, bu girişiminde başarısız oldu.