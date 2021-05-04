İtalya'da son 24 saatte 9 bin 116 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayıları 10 binin altında seyrediyor.

9 BİN 116 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin 506 koronavirüs testi yapıldığı ve 9 bin 116 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 59 bin 821'e ulaştığı kaydedildi.

305 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 305 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 738'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 477 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 413 bin 889 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 2 bin 423'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 21 milyon 161 bin 899 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 379 bin 737 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

