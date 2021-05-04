Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da metro faciası! Ölü ve yaralılar var...
Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:16

'da faciası! Ölü ve yaralılar var...

DHA
Meksika'da metro faciası! Ölü ve yaralılar var...

'da korkunç bir kaza meydana geldi. kentinde üst geçidi vagonları ile birlikte çöktü. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti en az 70 kişi ise yaralandı...

Meksika'nın başkenti Meksiko'da üst geçit faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı.

Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da metro faciası! Ölü ve yaralılar var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA