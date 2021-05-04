Ramazan ruhu Afrika’da yaşatılıyor

Koronavirüs salgını ile birlikte Afrika'da oluşan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen yetimhane ve okullara TİKA başta olmak üzere Türkiyeli İnsani Yardım Dernekleri yardım yapıyor.

Uganda'nın başkenti Kampala ve çevresinde bulunan yetimhane ve okullara yönelik geliştirilen gıda kolileri, ramazan paketleri, iftar yemekleri, bisiklet ve et dağıtımlarının yanında kırsal bölgelerde ise su kuyusu, cami ve okul inşaatları ile hedeflerine ulaşmaya başladı. Yolda kalmışlara, yetimlere ve acizlere yardım edin ilkesi ekseninde yola çıkan TİKA'nın Uganda'daki Moyo ve Yumbe'deki yardım dağıtım programına Türkiye Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp da katıldı. Büyükelçi Alp yaptığı açıklamada "Ramazan ruhunu Uganda'da Afrika'da insanlara hissettirmek, Türkiye'nin yardımseverliğini onlara göstermek ülkem adına mutluluk veriyor. Uganda'da gerek TİKA, gerekse STK'larımız ve hayırseverlerimiz aracılığıyla çok sayıda kalkınma ve insani yardım faaliyeti düzenliyoruz. Gıda dağıtımı, su kuyusu, kurban, iftar, cami onarım ve inşaatı gibi faaliyetlerin yanısıra, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak üzere okul ve derslik inşaatı, bunlara malzeme tedariği, meslek eğitim kursları düzenleme ve mezun olanlara kendi işyerlerini açabilmeleri amacıyla temel donanım olan dikiş makinası, kuaförlük gibi araç gereçlerini tedarik etme, bisiklet, motosiklet, tıbbi malzeme, giyim eşyası, üniforma, spor malzemeleri dağıtımı gibi çok geniş bir yelpazemiz var. Önce her bölge, köy veya grubun gereksinimlerini belirleyip, kaynakları buna göre en etkin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya önem veriyoruz" dedi.

KIZILAY MASKE DESTEĞİ VERDİ

Uganda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretlerinin ardından ivme kazandığını dikkat çeken Büyükelçi Alp, "İki ülke arasındaki dostane ve yakın temas iş birliğimizin ve ilişkilerimizin daha da artmasını sağladı. Türkiye olarak Afrika'nın kalbindeki Uganda'ya desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye Afrika Birliğinin stratejik ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye Kovid-19 için karşı bugüne kadar 157 ülkeye yardım etti. Uganda'ya da desteğimizi eksik etmiyoruz. Türkiye'nin Kızılay ve TİKA üzerinden uçakla gönderdiği maske başta olmak üzere tıbbi yardımları burada dağıttık" bilgisini verdi.

TİKA; HEM OKUL AÇTI HEM DE BİSİKLET BAĞIŞLADI

TİKA'nın çatışma mağduru yetim çocuklar için Kamuli'de inşa ettiği okulu Uganda Meclis Başkanı Alitwala R. Kadaga ile birlikte açtıklarını hatırlatan Büyükelçi Alp, şunları söyledi:

"Ülkede toplu ulaşım araçlarının yasaklandığı dönemde Ugandalı sağlık çalışanlarının kullanımı için ayrıca ekonomik ve ekolojik bir ulaşım aracı olan bisikletleri TİKA aracılığıyla hibe ettik. Çok az bakım gerektiren ve fosil yakıt yakmayan bisiklet sayesinde sağlık çalışanları sorunsuz bir şekilde sağlık merkezlerine gidip gelebildiler."

Uganda'nın farklı bölgelerinde kalıcı yardım projelerini hayata geçirerek su kuyusu, cami ve okul açan, canlı süt keçileri dağıtan Avrupa Merkezli Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu yetkililerine de teşekkür eden Alp, "Türkiye ve Uganda arasında Türk Hava Yolları, Kampala-İstanbul arasında hafta da 2 gün gerçekleştirdiği seferler ile önemli bir köprü görevi görüyor. Türk yardım dernekleri, Türk Kızılay ve TİKA, insani yardımlarıyla Uganda'yı hiç yalnız bırakmıyorlar. Dost ve kardeş ülke Uganda'nın yanında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz" diye konuştu.

Yardımları alan Ugandalılar ise "Bizi bu sene de unutmadığınız için sağ olun" diyerek Türkiye'ye olan sevgilerini ve minnettarlıklarını dile getirdiler.