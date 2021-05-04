Son dakika: Uğur Şahin’den flaş BioNTech açıklaması! Yeni koronavirüs aşısı yolda

Son dakika haberi… Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, aşı uygulamalarında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip bir koronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. BioNTech kurucusu Şahin, yaptığı açıklamada BioNTech'in yeni bir aşı geliştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.
YENİ AŞININ SAKLAMA KOŞULLARI ÇIĞIR AÇACAK
Koronavirüs salgınında giderek artan aşı uygulamalarının, koronavirüsün varyantlarına karşı etkinliğini artırdığı şu günlerde, Şahin tarafından yapılan açıklama, salgının seyrini değiştirir nitelikte. Şahin, BioNTech'in, daha uygun, rahatlıkla sağlanabilir sıcaklıklara uygun bir aşı geliştirme çalışmasında olduğunu söyledi.
Şahin, özellikle Hindistan gibi ülkelerde, sıcaklık ve uygun koşulların yoksunluğunun, aşıyı muhafaza etmede uygun olmayan koşulları gözeterek yapılan yeni aşı girişimi sayesinde uzun süreler boyunca rahatlıkla saklanabilecek bir aşının müjdesini verdi.
RAF ÖMRÜ 6 AY
Başlatılan çalışmaların ardından onay aşamasına gelen yeni koronavirüs aşısının, standart buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında seyreden sıcaklıklarda rahatlık saklanabilmesinin hedeflendiğini söyleyen Şahin, yeni aşının raf ömrünün ise 6 ay olacağını duyurdu.
PFİZER ORTAKLIĞINDA ÜRETİLECEK
Yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı formülümüz eksi 80 derece saklanabiliyor ve taşınabiliyordu. Oldukça hassas koşullara ihtiyaç duyan bu aşı formülünü geliştirmemizin ardından yeni aşı çalışmalarına başladık. Dağıtımcılara daha kolay bir şekilde ulaşmasını hedeflediğimiz yeni aşımız, 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek. Yeni koronavirüs aşısı, aynı zamanda 6 aylık bir raf ömrüne sahip olacak" ifadelerini kullanan Şahin'in bu açıklaması, oldukça ses getirdi.
Şahin'in, yeni aşı formülünü de BioNTech/Pfizer ortaklığında geliştireceği bildirildi.