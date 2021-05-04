Son dakika: Uğur Şahin’den flaş BioNTech açıklaması! Yeni koronavirüs aşısı yolda

YENİ AŞININ SAKLAMA KOŞULLARI ÇIĞIR AÇACAK

Koronavirüs salgınında giderek artan aşı uygulamalarının, koronavirüsün varyantlarına karşı etkinliğini artırdığı şu günlerde, Şahin tarafından yapılan açıklama, salgının seyrini değiştirir nitelikte. Şahin, BioNTech'in, daha uygun, rahatlıkla sağlanabilir sıcaklıklara uygun bir aşı geliştirme çalışmasında olduğunu söyledi.

Şahin, özellikle Hindistan gibi ülkelerde, sıcaklık ve uygun koşulların yoksunluğunun, aşıyı muhafaza etmede uygun olmayan koşulları gözeterek yapılan yeni aşı girişimi sayesinde uzun süreler boyunca rahatlıkla saklanabilecek bir aşının müjdesini verdi.