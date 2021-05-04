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Giriş Tarihi: 4.5.2021 17:11 Son Güncelleme: 4.5.2021 17:17

’da görülmemiş olay! Hamam böcekleri ile saldırdılar

DHA
Tayvan’da görülmemiş olay! Hamam böcekleri ile saldırdılar

'da bir restorana ile saldırı düzelendi. Restorana organize suç orgütünün hesaplaşması nedeniyle binlerce hamam böceği ile saldırı gerçekleştirildi. Yerel medyanın 'görülmemiş saldırı' olarak nitelendirdiği olayı  Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olduğunu ifade etti.

Tayvan'da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi.

BİNLERCE HAMAM BÖCEĞİ

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.

"HAMAM BÖCEKLERİ MERMİ NİYETİNE KULLANILDI"

Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

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Tayvan’da görülmemiş olay! Hamam böcekleri ile saldırdılar
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