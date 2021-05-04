Tecrit politikası

İsraıl'in Filistinlilere yönelik zulmü ramazanda da sürüyor.● Israil, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırıyor.● Ses ve gaz bombaları kullanan isgalci güçler, onlarca Filistinliyi yaralarken çok sayıda kisiyi de gözaltına aldı.● Israil, Seyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkararak kentin Yahudilestirilmesi için Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguluyor.● Fanatik Yahudiler, Filistinlilere rahat vermiyor.● Israil güçlerinin, Beytüllahim'de vurarak agır yaraladıgı 60 yasındaki Rihab Muhammed Musa Zalul adlı yaslı kadın yasamını yitirdi.● ABD merkezli Insan Hakları Izleme Örgütü, Israil'in Filistinlilere karsı devlet onaylı ırk ayrımcılıgı ve zulüm suçları isledigini açıklamıstı.