Türkiye'den sonra bir çıkış da ABD'den: Aşı şirketleri fikri mülkiyet hakkından vazgeçmeli

Vermont Senatörü Bernie Sanders Pazar günü NBC News'de katıldığı bir programda, ilaç şirketlerine COVID-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Böylece aşılar çeşitli ülkeler tarafından, Hindistan gibi ölümcül hastalıktan ağır etkilenen ülkelerde yayılmasını yavaşlatma çabasıyla üretilebilir" dedi.

Sadece dünyanın geri kalanını aşılamakla ilgili ahlaki bir çıkarlarının olmadığını, bunun kendi çıkarlarına da olduğunu da belirten Sanders, "Bu salgın başka ülkelerde yayılmaya devam ederse, bir noktada geri dönecek ve bizi ısıracak" dedi.