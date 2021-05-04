Türkiye'den sonra bir çıkış da ABD'den: Aşı şirketleri fikri mülkiyet hakkından vazgeçmeli

Vermont Senatörü Bernie Sanders Pazar günü NBC News'de katıldığı bir programda, ilaç şirketlerine COVID-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Böylece aşılar çeşitli ülkeler tarafından, Hindistan gibi ölümcül hastalıktan ağır etkilenen ülkelerde yayılmasını yavaşlatma çabasıyla üretilebilir" dedi.
Sadece dünyanın geri kalanını aşılamakla ilgili ahlaki bir çıkarlarının olmadığını, bunun kendi çıkarlarına da olduğunu da belirten Sanders, "Bu salgın başka ülkelerde yayılmaya devam ederse, bir noktada geri dönecek ve bizi ısıracak" dedi.
"MİLYONLARCA HAYAT TEHLİKEDE"
Dünya çapında milyonlarca hayatın tehlikede olduğunu söyleyen Senatör Sanders ilaç şirketlerine, "Diğer ülkelerin bu fikri mülkiyet haklarına sahip olmasına izin verin, böylece yoksul ülkeler de ihtiyaç duyulan aşıları üretebilsinler" çağrısında bulundu.
KOCA: AŞILAR FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI OLMADAN ÜRETİLMELİ"
Geçtiğimiz ay, Dünya Sağlık Örgütü genel direktörünün davetlisi olarak DSÖ'nün medya birifingine katılan Fahrettin Koca da, dünyanın aşıya erişime ilişkin büyük bir sorun yaşadığını, aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan bütün dünyada üretilebilmesinin önünü açmanın çok faydalı olacağını ifade etmişti. Koca, üretme becerisi olan bütün ülkelerde bunun önünün açılması kanaatinde olduğunu belirtmişti.