Uzay roketi kontrolden çıktı! Türkiye’nin yakınlarına düşebilir…

Yaşanan aksaklık sonrasında Long March 5B'nin kontrolünün kaybedildiği belirlendi. Long March 5B'nin, Dünya'nin yörüngesinde kontrolsüzce dönmeye başladığı belirlendi.

KONTROLSÜZ BİR HIZA ULAŞTI

Dünya'nın çevresinde bulunan uydu ağlarından gelen analizlere göre 33 metre uzunluğunda ve 21 ton ağırlığında olan uzay roketinin dakikada 385 kilometrelik bir hızla Dünya çevresinde döndüğü belirlendi.