Uzay roketi kontrolden çıktı! Türkiye’nin yakınlarına düşebilir…

Dünyayı endişeye sürükleyen bir açıklama, Çinli yetkililerden geldi. Geçtiğimiz hafta, 2022'de tamamlanması beklenen Tiangong (Heavenly Palace) Çin Uzay İstasyonu'nun yapımının ilk aşamasının testi için uzaya fırlatılan Long March 5B (Uzun Yürüyüş) roketi, kontrolden çıktı.
TEST İÇİN FIRLATILMIŞTI...
Geçtiğimiz Perşembe günü Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatılan 21 tonluk roket, uzay istasyonuna doğru yola çıkmıştı. Çin medyasının başarıyla fırlatıldığına dair görüntülerini servis ettiği rokette, beklenmedik bir aksaklık yaşandı.
Yaşanan aksaklık sonrasında Long March 5B'nin kontrolünün kaybedildiği belirlendi. Long March 5B'nin, Dünya'nin yörüngesinde kontrolsüzce dönmeye başladığı belirlendi.
KONTROLSÜZ BİR HIZA ULAŞTI
Dünya'nın çevresinde bulunan uydu ağlarından gelen analizlere göre 33 metre uzunluğunda ve 21 ton ağırlığında olan uzay roketinin dakikada 385 kilometrelik bir hızla Dünya çevresinde döndüğü belirlendi.
Normal şartlarda görev bitimi sonrası rotası belli olan roketin, şimdiyse nereye düşeceği, endişeleri arttırdı.
TÜRKİYE DE TEHLİKE ALTINDA
Uzay bilimci Jonathan McDowell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada roketin parçalarının düşebileceği alanları belirledi. Roketin kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söyleyen McDowell'ın bu açıklaması, birçok ülkede paniğe yol açtı.
Yayınlanan haritada, New York'tan İspanya'nın başkenti Madrid'e, Türkiye'den Çin'in başkenti Pekin'e kadar uzayan geniş bir hattın risk altında olduğu görülüyor.
Jonathan McDowell, yaptığı açıklamada, Güney Yarımküre'nin de Şili'nin güneyinden Yeni Zeland'nın Wellington kentine hadar uzayan 41. güney enlemi arasında kalan yerler tehlike altında olduğunu açıkladı.