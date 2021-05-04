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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:34

'dan yeni normalleşme adımı

DHA
Yunanistan'dan yeni normalleşme adımı

'da ile mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler, dış mekanlarda yeniden hizmet vermeye başladı. Kısmi açılmanın yaşandığı ülkenin başkenti ’da yoğunluk gözlendi.

Yunanistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı. Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı.

PERSONELE HAFTADA BİR KORONAVİRÜS TESTİ

Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor.

Ayrıca, gevşeltilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22:45'e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

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Yunanistan'dan yeni normalleşme adımı
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