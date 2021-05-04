Yunanistan'dan yeni normalleşme adımı

Yunanistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımları kapsamında restoran, bar ve kafeler 6 ay sonra yeniden açıldı. Başkent Atina'da faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda yoğunluk yaşandı.
PERSONELE HAFTADA BİR KORONAVİRÜS TESTİ
Hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak. Kafe işletmelerinin personele hafta bir test yaptırmaları da gerekiyor.
Ayrıca, gevşeltilme adımlarına ilişkin alınan kararda, restoranların 22:45'e kadar hizmet verirken, ülkede sokağa çıkma yasağının 23:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.