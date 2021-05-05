ABD’de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğurdu

ABD medyasında yer alan haberlere göre, anne ve bebeğin şansına uçakta bulunan doktor ve 3 yeni doğan hemşiresi, göbek bağını kesmek için ayakkabı bağcığı, bebeği sıcak tutmak için mikrodalgada ısıtılmış şişeler ve bebeğin kalp atışlarını takip etmek için de akıllı saat kullandı.