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Giriş Tarihi: 5.5.2021 17:27 Son Güncelleme: 5.5.2021 17:40

’de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğurdu

İHA
ABD’de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğurdu

’de gerçekleşen bir doğum, ülke gündeminde oldukça konuşuldu. ’tan ’ye gerçekleştirilen bir uçuşta yer alan yolculardan biri, aniden fenalaştı. Hamile olduğu anlaşılan kadın, uçuş sırasında doğum yaptı. Kadın, yaptığı açıklamada hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

ABD'nin Utah eyaletinden Hawaii'ye yapılan uçuş sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Hamile olduğunu bilmeyen Lavinia Mounga adlı yolcu, Delta Havayolları'na ait uçakta doğum yaptı.

DOĞUMU DOKTOR YAPTIRDI

Uçağın kalkmasından bir süre sonra doğum sancıları başlayan Mounga'nın yardımına yolcular arasında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Yoğun çabaların ardından Raymond adı verilen 29 haftalık bebek dünyaya geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, anne ve bebeğin şansına uçakta bulunan doktor ve 3 yeni doğan hemşiresi, göbek bağını kesmek için ayakkabı bağcığı, bebeği sıcak tutmak için mikrodalgada ısıtılmış şişeler ve bebeğin kalp atışlarını takip etmek için de akıllı saat kullandı.

"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Anne ve bebek, uçak Hawaii'ye iner inmez Kapiolani Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi'ne götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mounga yerel basına yaptığı açıklamada, "Hamile olduğumu bilmiyordum" dedi.

ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video

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ABD’de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğurdu
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