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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:59 Son Güncelleme: 5.5.2021 13:40

’li kadının korkunç sonu! Bedeni böyle bulundu…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li kadının korkunç sonu! Bedeni böyle bulundu…

’nin eyaletinde, hakkında kayıp ilanı olan bir kadının dehşet veren sonu basına yansıdı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, köpeklerini gezdirmek için ormanlık arazide yürüyüşe çıkan 39 yaşındaki Laney Malavolta, bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine endişelenerek polise haber veren erkek arkadaşının günler süren bekleyişi ise, acı veren bir gerçekle sonlandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşen bir ölüm, ülke basınında oldukça yankı uyandırdı.

Durango kentinde bulunan La Plata bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Laney Malavolta, her akşamüstü olduğu gibi köpeklerini gezdirmek üzere evden çıktı.

ERKEK ARKADAŞI POLİSE HABER VERDİ

En son evinin yakınında bulunan ormanlık araziye girildiği görülen Malavolta'dan, bir daha haber alınamadı. İş dönüşü geldiği evde kız arkadaşını göremeyen Malavolta'nın erkek arkadaşı, arka bahçeye çıktı.

Arka bahçede başıboş dolaşan köpeklerini bulan adam, durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

Yapılan kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, ormanlık arazinin derinliklerinde paramparça olmuş bir kadın cesedi buldu.

AYILARIN YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan DNA testinin ardından cesedin Malavolta'ya ait olduğu kesinleşirken, otopsi sonuçlarının gelişi, acılı erkek arkadaşı dehşete sürükledi. Gelen rapora göre kadının ölüm nedeninin, ayılar tarafından yenmesi olduğu öğrenildi.

ANNE VE YAVRULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Boynuna aldığı ölümcül darbenin ardından ayıların yediği kadının kalıntıları, bedeninin büyük çoğunluğunun yendiğini ortaya koydu. Polis ekipleri, civarda yaptığı araştırmada Malavolta'nın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bir anne ayıyı ve iki yavrusunu buldu.

Eyalet yasalarınca, insan öldüren ayıların öldürülmesinin serbest olduğu bölgede polis, anne ayı ve yavrularını vurarak öldürdü.

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ABD’li kadının korkunç sonu! Bedeni böyle bulundu…
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