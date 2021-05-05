ABD’li kadının korkunç sonu! Bedeni böyle bulundu…

AYILARIN YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan DNA testinin ardından cesedin Malavolta'ya ait olduğu kesinleşirken, otopsi sonuçlarının gelişi, acılı erkek arkadaşı dehşete sürükledi. Gelen rapora göre kadının ölüm nedeninin, ayılar tarafından yenmesi olduğu öğrenildi.