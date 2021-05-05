ABD’li kadının korkunç sonu! Bedeni böyle bulundu…

ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşen bir ölüm, ülke basınında oldukça yankı uyandırdı.
Durango kentinde bulunan La Plata bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Laney Malavolta, her akşamüstü olduğu gibi köpeklerini gezdirmek üzere evden çıktı.
ERKEK ARKADAŞI POLİSE HABER VERDİ
En son evinin yakınında bulunan ormanlık araziye girildiği görülen Malavolta'dan, bir daha haber alınamadı. İş dönüşü geldiği evde kız arkadaşını göremeyen Malavolta'nın erkek arkadaşı, arka bahçeye çıktı.
Arka bahçede başıboş dolaşan köpeklerini bulan adam, durumdan şüphelenerek polise haber verdi.
Yapılan kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, ormanlık arazinin derinliklerinde paramparça olmuş bir kadın cesedi buldu.
AYILARIN YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan DNA testinin ardından cesedin Malavolta'ya ait olduğu kesinleşirken, otopsi sonuçlarının gelişi, acılı erkek arkadaşı dehşete sürükledi. Gelen rapora göre kadının ölüm nedeninin, ayılar tarafından yenmesi olduğu öğrenildi.
ANNE VE YAVRULARI ÖLDÜRÜLDÜ
Boynuna aldığı ölümcül darbenin ardından ayıların yediği kadının kalıntıları, bedeninin büyük çoğunluğunun yendiğini ortaya koydu. Polis ekipleri, civarda yaptığı araştırmada Malavolta'nın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bir anne ayıyı ve iki yavrusunu buldu.