Almanya’da NSU zanlısı tutuklandı

ALMANYA'DA 2018'den bu yana çok sayıda kişiye, "NSU 2.0" imzası bulunan anonim aşırı sağcı tehdit mektuplarının gönderilmesine ilişkin açılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı bir Alman gözaltına alındı. 53 yaşındaki Alman vatandaşının aşırı sağcı suçlar dahil birçok suçtan daha önce hüküm giydiği kaydedildi. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız da "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içerikli mektuplar almıştı.