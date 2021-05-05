Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da NSU zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.5.2021

’da NSU zanlısı tutuklandı

Almanya’da NSU zanlısı tutuklandı
ALMANYA'DA 2018'den bu yana çok sayıda kişiye, "NSU 2.0" imzası bulunan anonim aşırı sağcı tehdit mektuplarının gönderilmesine ilişkin açılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı bir Alman gözaltına alındı. 53 yaşındaki Alman vatandaşının aşırı sağcı suçlar dahil birçok suçtan daha önce hüküm giydiği kaydedildi. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız da "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içerikli mektuplar almıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da NSU zanlısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA