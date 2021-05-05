Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 285 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 18 bin 34 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 451 bin 550'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 83 bin 876'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 84 bin 700 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 282 bin 974 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı 0.88 olarak tespit edilirken, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 132.8 olarak belirlendi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 30 milyon 623 bin 902 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 771 bin 476 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Ülkede bugüne kadar ise 55 milyon 490 bin 413 test yapıldı.