Anastasiadis'in skandal çıkışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş yanıt...

TATAR: BİR YÖNTEMİ VARSA İADE EDECEĞİM

"Ben 1974'ten önce doğdum, benim de var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Anastasiadis, 'Bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz' demek istiyor" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında,"Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor" diye konuştu. "Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis'e oy mu veriyor?" diyen Tatar, Anastasiadis'in, Kıbrıslı Türklerle ilgili "vatandaşlarımız" ifadesini kullanmasının farklı bir yöne çekilebildiğini ifade etti.