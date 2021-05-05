Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın ön değerlendirme sürecini başlattı

AB'NIN
ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecini başlattı.
DSÖ:
İki haftadaki vaka sayısı ilk 6 ayda kaydedilenden fazla olduğunu açıklandı.
Covax:
Yoksul ülkelerin aşılanması için 45 milyar dolara daha ihtiyaç var.
Hindistan:
Son 24 saatte 357 bin 229 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi. 3 bin 449 kişi daha hayatını kaybetti.
Danimarka:
Johnson and Johnson aşısını durdurdu.
İtalya:
Procida Adası'nda herkese aşı yapıldı.