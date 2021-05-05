Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın ön değerlendirme sürecini başlattı

ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecini başlattı.İki haftadaki vaka sayısı ilk 6 ayda kaydedilenden fazla olduğunu açıklandı.Yoksul ülkelerin aşılanması için 45 milyar dolara daha ihtiyaç var.Son 24 saatte 357 bin 229 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi. 3 bin 449 kişi daha hayatını kaybetti.Johnson and Johnson aşısını durdurdu.Procida Adası'nda herkese aşı yapıldı.