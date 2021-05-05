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Giriş Tarihi: 5.5.2021

, Sinovac’ın ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın ön değerlendirme sürecini başlattı
AB'NIN ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecini başlattı.
DSÖ: İki haftadaki vaka sayısı ilk 6 ayda kaydedilenden fazla olduğunu açıklandı.
Covax: Yoksul ülkelerin aşılanması için 45 milyar dolara daha ihtiyaç var.
Hindistan: Son 24 saatte 357 bin 229 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 282 bin 833'e yükseldi. 3 bin 449 kişi daha hayatını kaybetti.
Danimarka: Johnson and Johnson aşısını durdurdu.
İtalya: Procida Adası'nda herkese aşı yapıldı.
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Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac’ın ön değerlendirme sürecini başlattı
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