Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Saraybosna temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.