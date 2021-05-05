Biz kara gün dostuyuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Libya'nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya'daki varlığının, kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı. Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olduklarını ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak, her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır."Türkiye'nin Libya'daki varlığının, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğuna dikkati çeken Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" ifadesini kullandı.KIBRIS'TA denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu vurgulayan Akar, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu belirtti. Akar, Türkiye'nin, kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizdi.