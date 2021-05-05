Çözüm değil şikâyet peşindeler

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen gayri resmi Kıbrıs konulu konferans Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. Pozitif gündem vurgusu yaparak göz boyamaya çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) toplantı sonrası Türkiye ve KKTC'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikâyet diplomasisini sürdürecek. Türkiye ve KKTC ile yapıcı diyalog kurmak yerine ikili meseleler için üçüncü taraflardan medet uman Rum tarafı hafta sonu Brüksel'de Türkiye ve KKTC'yi Avrupa Konseyi'ne yeniden şikayet edecek. Öte yandan, edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türkiye'nin AB ile oluşturduğu pozitif ajandayı sabote etmek için Ankara'nın Avrupa'dan uzaklaştığı şeklinde algı yaratmaya çalışıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serdiği gibi ikircikli davranmayı gelenek haline getiren Yunanistan ve GKRY Cenevre'de de aynı politikayı sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GKRY Lideri Nikos Anastasiadis'e "İki devlet istediğini söylemedin mi? İçeride farklı dışarıda farklı konuşuyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Anastasiadis de konfederasyonu kastettiğini söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.