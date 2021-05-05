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Giriş Tarihi: 5.5.2021 21:44

’da son 24 saatte 26 bin yeni vaka

İHA
Fransa’da son 24 saatte 26 bin yeni vaka

’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 706 bin 378’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 706 bin 378'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 244 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 631'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 402'e yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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Fransa’da son 24 saatte 26 bin yeni vaka
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