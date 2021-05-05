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Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:49

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına Covid-19 şüphesi...

İHA
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına Covid-19 şüphesi...

Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, heyetinde korona testi pozitif çıkan 2 kişi ile temas etmesinin ardından G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği ’da kendini karantinaya aldı.

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin katılımı ile gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününe korona salgını damga vurdu. Toplantıya katılan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, Hindistanlı heyette korona olduğu tespit edilen 2 kişi ile teması olduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı.

ONLINE İLETİŞİM KARARI

Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde korona pozitif kişilerle temaslı olduğum anlaşıldı. Daha tedbirli olmak ve başkalarını riske atmamak için iletişimimi online olarak gerçekleştirme kararı aldım. G7 toplantısında da durum böyle olacak" ifadelerini kullandı.

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G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına Covid-19 şüphesi...
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