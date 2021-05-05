Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'da vaka ve can kayıpları korkunç boyutlara ulaşırken, ülkeden gelen son görüntüler 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın, dini tören için Covid-19'u hiçe saydı.

BİRÇOK HASTANEDE BOŞ YATAK BULUNAMIYOR

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor.

Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın Covid-19'u hiçe saydı. Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.