Hindistan'da koronavirüs dehşet saçıyor! Yüksek mahkemeden soykırım benzetmesi...

BİR GÜNDE REKOR ÖLÜM

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.