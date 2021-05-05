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Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:26 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:09

'da dehşet saçıyor! Yüksek mahkemeden soykırım benzetmesi...

AA
Hindistan'da koronavirüs dehşet saçıyor! Yüksek mahkemeden soykırım benzetmesi...

salgınında günlük 350 binin üzerinde vaka, 3 binin üzerinde ise ölüm bildiren 'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesi ile yeni bir rekor kırılan ülkede hastanelerin yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkemesinden solunum cihazı eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlere ilişkin 'soykırımdan farksız' değerlendirmesi geldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında solunum cihazı eksikliği nedeniyle gerçekleşen ölümlerin "soykırımdan farksız" olduğunu belirtti.

ÖLÜMLERİN DOĞRULANMASI İSTENDİ

Ülke basınındaki habere göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Lucknow ve Meerut ilçelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin araştırıldığı davada ilçe adli makamlarından solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklanan Kovid-19 ölümlerini doğrulamasını istedi.

"SOYKIRIMDAN FARKIZ"

Mahkeme yaptığı açıklamada, adli makamlardan bir sonraki duruşmada konuya ilişkin raporların sunulmasını talep ederken, solunum cihazı yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastalarının hayatını kaybetmesinin suç konusu ve bunun da "soykırımdan farkız" olduğu görüşünü paylaştı.

Mahkeme üyelerinden Siddhartha Varma ve Ajit Kumar, ölümlerin sorumluluğunun gerekli sağlık ekipmanını sağlamayan yetkililer olduğunu söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

BİR GÜNDE REKOR ÖLÜM

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.

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Hindistan'da koronavirüs dehşet saçıyor! Yüksek mahkemeden soykırım benzetmesi...
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