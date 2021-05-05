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Giriş Tarihi: 5.5.2021 23:55

’da seçimler öncesi adaylık şartları değiştirildi

İHA
İran’da seçimler öncesi adaylık şartları değiştirildi

’da Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlara yeni düzenleme getirerek adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olmasını kararlaştırdı

İran'da seçimler öncesi Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adayları için gerekli şartlara yeni düzenleme getirdi. Cumhurbaşkanı adaylarının dini, siyasi ve ahlaki denetimini yapan Anayasayı Koruyucular Konseyi, adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olacağını belirtti.
Adayların 4 yıl devlet kurumlarında çalışmış olması gerektiği belirtilen yeni düzenlemede, en az yüksek lisans mezunu ve İran vatandaşı olmak şart olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olacak askerler içinde değişiklik yapılan yeni düzenlemede, aday olacak askerlerin en az Tümgeneral rütbesine sahip olması gerektiği belirtildi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.
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İran’da seçimler öncesi adaylık şartları değiştirildi
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