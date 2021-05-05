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Giriş Tarihi: 5.5.2021 11:20 Son Güncelleme: 5.5.2021 11:25

'dan bomba görüntü! ' Kongre Binası' havaya uçuruldu

DHA
İran'dan bomba görüntü! 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu

ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi tırmandıracak bomba bir görüntü yayınlandı. İran'ın devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda,  Kongre Binası'nın bir füzeyle havaya uçurulduğu ana ait görüntüler krize neden oldu. İşte bu haberin detayları...

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yüksek tansiyon uzun süredir devam ediyor. İran tarafından gelen bu görüntüler ise gerginliği daha da artıracak. İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.

Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusa yaptığı konuşma önce yayınlandı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor. Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan kutsal şehir olan Kudüs'e doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı.

İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası havaya uçuruldu | Video

Videoya ABD'den tepki gecikmedi. Pennsylvania'dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, "İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı" dedi.

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İran'dan bomba görüntü! 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu
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