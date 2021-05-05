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Giriş Tarihi: 5.5.2021

İslamofobik saldırılar arttı

İslamofobik saldırılar arttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazılarında insan hakları alanında sorunlar oluşmaya başladığını, İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Slovenya'ya gelecek dönemde yapacağı AB dönem başkanlığı için iyi şanslar diledi. Çavuşoğlu, artık Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, üst düzey diyalog, vize serbestisi, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi
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İslamofobik saldırılar arttı
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