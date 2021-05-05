İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 267 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı.

10 BİN 585 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 327 bin 169 testte 10 bin 585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 70 bin 400'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 267 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 407 bin 129'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 368'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 267 artarak 122 bin 5 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 72 artışla 3 milyon 541 bin 266'ya ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 21 milyon 771 bin 822 oldu. Aşılananların 6 milyon 580 bin 520'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun (CTS) tavsiyesi doğrultusunda, ülkede halihazırda kullanılan mRNA aşıları; Pfizer/Biontech ile Moderna'nın birinci ve ikinci dozu arasındaki aralığın 6 haftaya çıkarılacağı belirtildi.