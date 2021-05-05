Libya'dan Yunanistan'a tokat gibi sözler!





"PARALI ASKERLERİN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI YÖNÜNDE İYİYE İŞARETLER VAR"

Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek, "Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var." diye konuştu.

Nisan ayında Bingazi kentine yapacağı ziyaretin Halife Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle iptal edildiği iddiasını da değerlendiren Dibeybe, kentte yapacağı kabine toplantısının "bazı lojistik durumlar nedeniyle ertelendiğini" ve Bingazi'deki toplantıyı yakında yapacaklarını açıkladı.

Hafter'in kontrolündeki Bingazi ziyaretine ilişkin Hafter ile bir koordinasyon sağlamadıklarını belirten Dibeybe, "Koordinasyonumuz Bingazi Belediye Başkanı ve polis gücüyledir." dedi.