Meghan Markle’ın yazdığı kitap İngiltere’yi karıştırdı

Dünyanın en ünlü çiftlerinden Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, İngiliz gündemini bir kez daha sarstı.
YAZDIĞI KİTAP OLAY OLDU
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğuna hamile olduğunu kamuoyuyla paylaşan Meghan Markle, ABD'li sunucu Oprah Winfrey'ye de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin, doğacak çocuklarının ten renginde endişe duyduğunu söyleyen Markle'ın bu açıklamaları ırkçılık suçlamalarını da beraberinde getirmiş, bu sözler adeta Markle'ın aileden kopuşunun ilanı olarak yorumlanmıştı.
İngiliz basınını sık sık acımasız olmakla eleştiren Markle, bu kez de yazdığı kitapla olay yarattı.
Önümüzdeki aylarda ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Markle, The Bench (bank) isimli bir çocuk kitabı kaleme aldı.
8 Haziran'da yayınlanacak kitabının konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Markle, kitabının bir bab-oğul öyküsünü anlattığını söyledi. "The Bench, Babalar Günü'nde eşime yazdığım bir şiir olarak başladı, bir ay sonra Archie doğdu. Sonra o şiir, bu hikayeye dönüştü." açıklamasında bulunan Markle'ın bu sözleri ise İngiliz basınında eleştiri yağmuruna tutuldu.
Babasıyla yıllardır görüşmeyen ve onu düğününe bile davet etmeyen Markle'ın, baba ve çocuk ilişkilerine dair bir öykü kaleme alması, İngiliz basınında ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.
Markle'ın durumdan faydalandığını belirten İngiliz basınının bir başka dikkat çektiği nokta ise, Markle'ın kitaptaki ismi oldu.
KRALİYET İMZASINI KULLANDI
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Markle, kitabın yazarının adının yer aldığı kısımda "Sussex Düşesi Meghan" olarak yer alıyor. Her fırsatta Kraliyet Ailesi'ni eleştiren Markle'ın unvanlarını bir reklam ve prosmosyon malzemesi olarak kullandığı iddiası da, basında yer alan diğer iddialardan.
Son olarak İngiliz Daily Mail, kitapta yer alan illüstrasyonların kopya olduğu iddiasını ortaya attı. Markle'ın kitabının, çizimler dahil olmak üzere 2018 yılında Corrinne Averiss tarafından The Boy and The Bench (Çocuk ve Bank) isimli kitapla çok fazla benzerlik taşıdığını söyleyen gazete, Kaliforniya doğumlu çizer Christian Robinson'ın da çizimlerinde bu eserden kopya çektiğini ileri sürdü.
İngiliz basınında yer alan iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmayan Meghan Markle'ın, ilerleyen günlerde neler yapacağı merak konusu.