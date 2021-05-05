Meghan Markle’ın yazdığı kitap İngiltere’yi karıştırdı

Dünyanın en ünlü çiftlerinden Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, İngiliz gündemini bir kez daha sarstı.

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Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğuna hamile olduğunu kamuoyuyla paylaşan Meghan Markle, ABD'li sunucu Oprah Winfrey'ye de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin, doğacak çocuklarının ten renginde endişe duyduğunu söyleyen Markle'ın bu açıklamaları ırkçılık suçlamalarını da beraberinde getirmiş, bu sözler adeta Markle'ın aileden kopuşunun ilanı olarak yorumlanmıştı.