Son dakika haberi... Mısır Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk heyeti ile görüşme başladı

Son dakika... Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dönük adımlar hız kazanırken, ilk ziyaretin de bugün gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.