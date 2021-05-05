Son dakika haberi... Mısır Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türk heyeti ile görüşme başladı

Son dakika... Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dönük adımlar hız kazanırken, ilk ziyaretin de bugün gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedilmişti.
GÜNDEMDEKİ KONULAR...
Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtilmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.