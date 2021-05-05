Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

SKANDAL OLAY HAVAALANINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın Medan'da yer alan Kualanamu havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunu nasıl tespit edildiğini açıklamadı. Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor. Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti.