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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke
Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:48 Son Güncelleme: 5.5.2021 12:49

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Son dakika haberi... 'da yaşanan Kovid-19 skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. Tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılmış nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.

Son dakika... 'da yaşanan Kovid-19 test skandalı duyanları şaşkına çevirdi. Bir tıbbi ürünler firmasının koronavirüs testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı. Havalanında uygulanan testler için kullanıldığı açıklanan bu kullanılmış çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

SKANDAL OLAY HAVAALANINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın Medan'da yer alan Kualanamu havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunu nasıl tespit edildiğini açıklamadı. Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor. Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lük evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Merkezi başkent Cakarta'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı.

Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke

Skandalla ilgili dava açmaya hazırlanan avukatlar olaydan etkilenen her bir yolcu için 600 bin liralık tazminat talep edeceklerini açıkladı.

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Son dakika | Kullanılmış testleri yıkayıp yeniden kullanmışlar! İşte skandalın yaşandığı ülke
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