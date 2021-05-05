Son dakika... Reuters duyurdu: Bu yıl Hac ziyareti yapılacak mı?

'SADECE AŞILANMIŞ YA DA KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ KİŞİLER'

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan'a geldiği ifade edilirken, konuyla ilgili Reuters'a konuşan iki kaynak, yetkililerin yurt dışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya koronavirüsten en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.