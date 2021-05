Sosyal medya sitelerinden tek tek engellenmişti! Trump kendi platformunu kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının ardından "From the Desk of Donald J. Trump" adlı kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmıştı.

"ÖZGÜRCE" TEK TARAFLI KONUŞACAK

Trump, "From the Desk of Donald J. Trump" adında kendisine özel sosyal iletişim platformu kurarak, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.