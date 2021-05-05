Sosyal medya sitelerinden tek tek engellenmişti! Trump kendi platformunu kurdu

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek. Platforma aşina olan bir kaynak ise, "Bu sadece tek yönlü bir iletişim. Bu sistem, Trump'ın takipçileriyle iletişim kurmasına izin veriyor" dedi.

YENİDEN ADAY OLABİLİR

Öte yandan Facebook henüz Trump hakkında karar vermese de, Twitter yetkilileri, eski Başkan Trump'ın platformdan kalıcı olarak engellendiğini belirtti.