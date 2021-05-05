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Giriş Tarihi: 6.5.2021 03:59

Terör örgütü PKK, 'de Peşmerge güçlerine saldırdı

AA
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

'ın kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi

Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde Peşmerge güçlerine saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge komutanı Behrem Arif Yasin, PKK'nın Sidekan'daki Peşmerge noktasına saldırdığını, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını söyledi.

Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge ölürken, bir Peşmerge de yaralanmıştı.

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Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
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