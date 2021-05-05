Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan'da yaşayan Jamaludheen ülkedeki felaketi sabah.com.tr'ye anlattı!

Hindistan'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, yetkililer Covid-19 ile başa çıkmakta zorlanıyor. Ttek bir yatakta tedavi görmeye çalışan en az 3 hastadan, oksijen tüpü bulunmadığı için yaşamını yitirenler… Bu korkunç tablonun detaylarını Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan Jamaluhdeen'den sabah.com.tr okurları için anlattı. İşte felaket ötesi krizin perde arkası…

Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı

Merhaba Jamaludhen. Nasılsın? Oradaki tabloyu bize anlatabilir misin, son durum nedir?

Koronavirüs vakalarında ani bir artış oldu. Vaka patlamasıyla birlikte 400 binden fazla korona tespit edildi. Bunlar sadece kayıtlara geçenler. Daha fazlası da var. Ticari şehir olan Mumbai eyaletinde koronavirüs vakaları oldukça fazla. Benim yaşadığım eyalatte ise 30- 35 bin arası vaka çıkıyor.

İnsanlar kapanmalara karşı mı, yasakları ciddiye alıyorlar mı?

Hindistanda 2020'de tamamen kapanma olmuştu. O zaman insanlar maddi anlamda çok sıkıntı çekti, insanlar ekmek bulamadı. İşsizlik oranı arttı. Hindistan Times haberine göre koronanın artmasından sonra 19 milyon insan daha işsiz kaldı. İnsanlar için ekmek çok önemli, hastanelere gitmek için para lazım. Bu sebeple bazı eyaletteki insanlar dışarı çıkmak zorunda kalıyor. İş için bunu yapmak zorundalar. Benim olduğum bölgede ise şu an tam kapanma var.