Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan'da yaşayan Jamaludheen ülkedeki felaketi sabah.com.tr'ye anlattı!

Hindistan'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, yetkililer Covid-19 ile başa çıkmakta zorlanıyor. Ttek bir yatakta tedavi görmeye çalışan en az 3 hastadan, oksijen tüpü bulunmadığı için yaşamını yitirenler… Bu korkunç tablonun detaylarını Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan Jamaluhdeen'den sabah.com.tr okurları için anlattı. İşte felaket ötesi krizin perde arkası…
Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı
Merhaba Jamaludhen. Nasılsın? Oradaki tabloyu bize anlatabilir misin, son durum nedir?
Koronavirüs vakalarında ani bir artış oldu. Vaka patlamasıyla birlikte 400 binden fazla korona tespit edildi. Bunlar sadece kayıtlara geçenler. Daha fazlası da var. Ticari şehir olan Mumbai eyaletinde koronavirüs vakaları oldukça fazla. Benim yaşadığım eyalatte ise 30- 35 bin arası vaka çıkıyor.
İnsanlar kapanmalara karşı mı, yasakları ciddiye alıyorlar mı?
Hindistanda 2020'de tamamen kapanma olmuştu. O zaman insanlar maddi anlamda çok sıkıntı çekti, insanlar ekmek bulamadı. İşsizlik oranı arttı. Hindistan Times haberine göre koronanın artmasından sonra 19 milyon insan daha işsiz kaldı. İnsanlar için ekmek çok önemli, hastanelere gitmek için para lazım. Bu sebeple bazı eyaletteki insanlar dışarı çıkmak zorunda kalıyor. İş için bunu yapmak zorundalar. Benim olduğum bölgede ise şu an tam kapanma var.
Hindistan'da aşılama ne durumda?
Hindistan'da aşılanma yavaş işliyor. Seçimden önce devlet memurları 2 doz aşı aldı. Sağlık çalışanları da iki doz aşı oldu. Hindistan'da 2 firma aşı üretiyor. Bu üretilen aşılar yurt dışına gönderiliyor. Hint halkına verilmiyor. Bu durum burada protesto edildi. Bunun sonucunda eyaletlerde şöyle uyarılarda bulundular: Siz istiyorsanız firmadan aşı satın alıp olabilirsiniz. Ama aşının fiyatı 800 rupi. (90 TL) İki doz için bu kadar para harcamak haksızlık. Hindistan'da üretilen aşı yurt dışında 30 TL gibi bir paraya satılıyor. Hint halkına haksızlık yapılıyor. Eyaletler bu duruma karşı çıktı. Son durum belli değil, yeni bir açıklama yapılmadı. Fiyatlarda bir düşüş yapılmasını bekliyoruz. Toplan Hindistan nüfusu yüzde 5 iki doz alarak aşılandı.
Hindistan hükümetinin ne gibi önlemler aldı ve bu önlemler yeterli mi?
Alınan önlemler yetersiz. 2020'de İtalya, İran Amerika gibi ülkelerde korona vakası çoktu o zamanlar Hindistan çok iyi gidiyordu. Sonrasında vakalar düşüş gösterince buradaki hükümet ve insanlarda rahatlama oldu. Holi Festivali yapıldı, Milyonlarca insan bir araya geldi ve seçim yapıldı. Hükümet uyarıda bulunmadı, festivalleri iptal etmedi. Devlet adamlarının bir vizyonu yok. Benim eyaletimde büyük sağlık sorunları yaşamadık. Ama genel olarak yetersizlik var.
Hindistan'dan gelen fotoğraflar hepimizi dehşete düşürüyor. Ambulansların yetersiz oluşu, cenaze araçlarının olmaması ve oksijen tüplerinin karaborsaya düşmesi sonucunda ortaya vahim görüntüler çıkıyor. Bu konuda neler söylemek istersin, halk psikolojik olarak neler yaşıyor?
Halk çok büyük sıkıntıda. Herkeste büyük korku var, benim durumum ne olacak diye düşünüyorlar. Bazı yerlerde sağlık sistemi çöktü. Karaborsaya düşen oksijen tüpleri ortalama 900 rupiye satılıyor. Devletin önerdiği fiyatla satış yapılmıyor. Test fiyatları çok yüksek. İnsanların işleri yok artık. Para kazanamıyorlar, böyle bir sıkıntı da var. Aşı yok. Aşılama olmadıkça herkes daha tedirgin.