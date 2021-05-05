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Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:20

Başbakanı Ardern’den flaş karar! Uzatmalı nişanlısıyla…

AA
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den flaş karar! Uzatmalı nişanlısıyla…

Başbakanı , uzun yıllardır birlikte olduğu kızının babası ile ilgili kararı dün kamuoyula paylaştı. Ardern, 44 yaşındaki uzatmalı nişanlısı ile yazın evleneceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

YAZIN EVLENECEKLER

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, 2017'de göreve geldiğinde Yeni Zelanda'nın en genç başbakanı olmuştu ve başbakanlık koltuğuna oturduktan 6 gün sonra hamile olduğunu öğrenmişti.

Kızını 2018'de başbakanken dünyaya getiren Ardern, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına üç aylık bebeği Neve ile katılmış ve tarihe geçmişti.

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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den flaş karar! Uzatmalı nişanlısıyla…
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