Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: AB'nin güvenliğinde kilit role sahip





"BU HABERLER BENİ SİNİRLENDİRİYOR, BUNLAR GERÇEK DEĞİL"

"Erdoğan'ın Arnavutluk'ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok" diyen Rama, "Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk'ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor, hayır, bunlar gerçek değil. Camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadı" ifadelerini kullandı.