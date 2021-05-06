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Giriş Tarihi: 6.5.2021 09:26 Son Güncelleme: 6.5.2021 09:51

tarihin en pahalı ayrılığında ilk hisse devrini yaptı! Bundan sonra ilk 20'ye bile zor girecek...

DHA
Bill Gates tarihin en pahalı ayrılığında ilk hisse devrini yaptı! Bundan sonra ilk 20'ye bile zor girecek...

ve , dünyanın en pahalı boşanmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 27 yıllık evlilikte 130 milyarı aşkın servetin ikiye bölünmesi gündemde. Boşanma davası öncesi Bill Gates ilk hisse devrini gerçekleştirdi. Tüm mal varlığı eşit bölündüğünde en zenginler listesinde zirveye oynayan Bill Gates 17'nci sıraya kadar gerileyecek.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Bill Gates'in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor.

EN PAHALI BOŞANMADA İLK ADIM GELDİ

Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi. Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

13 BASAMAK DÜŞECEK

Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates'in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17'nci sıraya düşmesi bekleniyor.

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Bill Gates tarihin en pahalı ayrılığında ilk hisse devrini yaptı! Bundan sonra ilk 20'ye bile zor girecek...
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