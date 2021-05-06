Bill Gates tarihin en pahalı ayrılığında ilk hisse devrini yaptı! Bundan sonra ilk 20'ye bile zor girecek...

EN PAHALI BOŞANMADA İLK ADIM GELDİ

Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi. Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.