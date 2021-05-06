Çin’den Avustralya hamlesi: Stratejik anlaşmaya ilişkin flaş karar

Çin yönetimi, Avustralya'nın Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yapılan anlaşmaları iptal etmesine karşılık Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldı. Canberra yönetiminin korona virüs salgınının kökenine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı yapması ve telekom devi Huawei'nin Avustralya'nın 5G ağını inşa etmesini yasaklamasıyla iki ülke arasındaki ipler gerilmişti.

SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINDI

Çin'den Avustralya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında yapılan anlaşmaları iptal etmesine misilleme geldi. Pekin yönetimi, Canberra'nın anlaşmaları iptal etmesine ve Darwin Limanı'nın Çinli bir şirkete kiralanmasını içeren anlaşmayı iptal etme tehdidine tepki olarak Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı "süresiz" olarak askıya aldığını duyurdu.