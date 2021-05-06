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Giriş Tarihi: 6.5.2021 11:19

’den Avustralya hamlesi: Stratejik anlaşmaya ilişkin flaş karar

İHA
Çin’den Avustralya hamlesi: Stratejik anlaşmaya ilişkin flaş karar

yönetimi, Avustralya'nın geçtiğimiz ay iptal ettiği ekonomik anlaşmaya misilleme yaptı. İki ülke arasında krizi yaratan iptal sonrası Çin, ekonomik anlaşmaları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Çin yönetimi, Avustralya'nın Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yapılan anlaşmaları iptal etmesine karşılık Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldı. Canberra yönetiminin korona virüs salgınının kökenine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı yapması ve telekom devi Huawei'nin Avustralya'nın 5G ağını inşa etmesini yasaklamasıyla iki ülke arasındaki ipler gerilmişti.

SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINDI

Çin'den Avustralya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında yapılan anlaşmaları iptal etmesine misilleme geldi. Pekin yönetimi, Canberra'nın anlaşmaları iptal etmesine ve Darwin Limanı'nın Çinli bir şirkete kiralanmasını içeren anlaşmayı iptal etme tehdidine tepki olarak Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı "süresiz" olarak askıya aldığını duyurdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğunun Avustralya hükümetinin mevcut tutumuna dayanarak askıya alındığı vurgulanırken, bazı yetkililer de "soğuk savaş" zihniyetine sahip olmakla ve "ideolojik ayrımcılıkla" suçlandı.

Pekin'in Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'ndan çekilme hamlesinin ardından Avustralya doları yüzde 0.6 oranında değer kaybetti.

Geçtiğimiz ay, Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti Pekin ile Victoria eyaleti arasındaki Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yapılan iki anlaşmayı iptal etmişti. Pekin yönetimi ise Avustralya hükümetinin kararına tepki göstermiş, söz konusu adımın ikili ilişkilere "ciddi zarar" vereceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Çin’den Avustralya hamlesi: Stratejik anlaşmaya ilişkin flaş karar
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