Fransa’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

21 BİN 712 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90'a ulaştığı bildirildi.

219 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 219 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 850'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 231'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 985 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 24 milyon 516 bin 338 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 130 bin 308'ine tek doz, 7 milyon 386 bin 30'una ise iki doz aşı yapıldı.