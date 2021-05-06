Hindistan’da tam kapanma çağrısı

Vakalar 155 milyonu, ölümler 3 milyon 241 bini aştı.Muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı. Günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek seviyede: 3 bin 780 ölüm. 688 binden fazla hasta tıbbi oksijene ihtiyaç duyuyor.Avrupa İlaç Ajansı'nın Sinovac kararı, Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimalini artırdı.Alberta eyaletinde bir kişi, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.10 günlük sokağa çıkma yasağı.