Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da tam kapanma çağrısı
Giriş Tarihi: 6.5.2021

’da tam kapanma çağrısı

Hindistan’da tam kapanma çağrısı
DÜNYA GENELI: Vakalar 155 milyonu, ölümler 3 milyon 241 bini aştı.
HINDISTAN: Muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı. Günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek seviyede: 3 bin 780 ölüm. 688 binden fazla hasta tıbbi oksijene ihtiyaç duyuyor.
AB: Avrupa İlaç Ajansı'nın Sinovac kararı, Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimalini artırdı.
KANADA: Alberta eyaletinde bir kişi, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.
IRAK: 10 günlük sokağa çıkma yasağı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da tam kapanma çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA