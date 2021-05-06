Hindistan’da tam kapanma çağrısı

DÜNYA GENELI:
Vakalar 155 milyonu, ölümler 3 milyon 241 bini aştı.
HINDISTAN:
Muhalefet, sağlıkçılar ve iş çevrelerinden tam kapanma çağrısı. Günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek seviyede: 3 bin 780 ölüm. 688 binden fazla hasta tıbbi oksijene ihtiyaç duyuyor.
AB:
Avrupa İlaç Ajansı'nın Sinovac kararı, Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimalini artırdı.
KANADA:
Alberta eyaletinde bir kişi, AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.
IRAK:
10 günlük sokağa çıkma yasağı.