İtalya'da son 24 saatte 11 bin 807 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

11 BİN 807 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 324 bin 640 koronavirüs testi yapıldığı ve 11 bin 807 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 82 bin 198'e ulaştığı kaydedildi.

258 KİŞİ YAŞAMININ YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 263'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 867 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 402 bin 802 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 2 bin 308'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 22 milyon 112 bin 154 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 688 bin 864 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.