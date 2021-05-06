Koronavirüs yardımları heykele gitti! 25 milyon dolarlık mürekkep balığı heykeli

KORONAVİRÜS YARDIMI

Gazete haberine göre Noto Belediyesi, yerel turizmi canlandırmak amacıyla 13 metre uzunluğunda beyaz ve pembe renklerde bir mürekkep balığı heykeline, aldığı maddi yardımlardan 25 milyon yen (228 bin dolarlık) harcadı.

Ülke geneli yayın yapan Fuji News Network (FNN) haberine göre Noto, salgınla mücadele kapsamında merkezi hükümetten 800 milyon yen (7,3 milyon dolar) mali yardım aldı.